ULTIM’ORA – Gattuso non è più l’allenatore della Fiorentina

Gennaro Gattuso non è più l’allenatore della Fiorentina.

Questo è il testo che compare sul sito della società viola: “ACF Fiorentina e Mister Rino Gattuso, di comune accordo, hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva. La Società si è messa immediatamente al lavoro per individuare una scelta tecnica che guidi la squadra Viola verso i risultati che la Fiorentina e la Città di Firenze meritano”.

Parole che pesano come un macigno e che conferma le indiscrezioni dei giorni precedenti: non è stato trovato alcun accordo per permettere al tecnico calabrese di proseguire la propria avventura a Firenze. La società è già al lavoro per trovare un sostituto all’altezza dell’ex Napoli e riparare al danno inevitabile che potrebbe comportare una delusione nell’ambiente interno.