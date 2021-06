Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha scritto un twitter dando aggiornamenti sul valzer di panchine che non sembra voler finire. In particolare, ha parlato della panchina della Fiorentina dopo la rottura con Gattuso a sole 3 settimane da quando è iniziata. Secondo il giornalista, il nome in pole per la panchina viola è Vincenzo Italiano. E, secondo le ultime riportate proprio da Sky Sport, per l’allenatore Gattuso sarebbe pronto un biennale con il Tottenham.