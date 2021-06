Giorgio Chiellini è uscito al 24′ minuto della sfida di ieri sera contro la Svizzera vinta per 3-0 dall’Italia.

Il difensore della Juventus ha riscontrato un problema al bicipite femorale della coscia destra e gli accertamenti effettuati oggi non hanno riscontrato gravi lesioni. Chiellini sicuramente non sarà rischiato per la partita contro il Galles di domenica e con ogni probabilità sarà recuperato per la fase ad eliminazione diretta.