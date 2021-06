Iezzo: “Sirigu al Napoli potrebbe aiutare Meret a crescere”

Gennaro Iezzo, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sulla Nazionale Italiana e del calciomercato in ottica Napoli.

Ecco quanto dichiarato: “L’Italia ha un senso di appartenenza che non vedo nelle altre squadre. Il gruppo è alla base di tutto, sono aggressivi anche in fase di non possesso. Sirigu al Napoli? Potrebbe aiutare Meret a crescere. Mirante è svincolato, se dovesse arrivare al Napoli per me sarebbe un grande orgoglio, carissimo amico e grandi qualità”.