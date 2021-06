Iannone: “Gol annullato a Chiellini? Complimenti a chi c’era al Var”

Antonio Iannone, ex arbitro di calcio, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc, durante la trasmissione ‘Arena Maradona’, per parlare del Var e del gol annullato a Chiellini ieri: “Devo fare i complimenti al Var che ieri ha lavorato molto bene sul gol di Chiellini. Le regole sul tocco di mano erano state chiare e in caso di tocco, anche se casuale, il gol non va mai convalidato. Polemiche per il Var? La tecnologia può solo aiutarci ma deve essere usato meglio. Grazie a questo strumento il lavoro dell’arbitro è agevolato”.