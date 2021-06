Hamsik: “La Svezia è più forte a livello di quantità della Polonia”

Marek Hamsik, ex capitano del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Svezia. Il centrocampista ha spiegato la situazione attuale: ” Anche se siamo in testa rimaniamo sempre la Cenerentola del girone. Svezia? Avversario ostico, sarà dura perchè sono molto forti fisicamente e non sarà facile giocare. Dovremo ripetere la prestazione fatta all’esordio. Loro avranno anche Kulusevski a disposizione, un giocatore molto forte. La Svezia è più forte sulla Polonia a livello qualitativo”.