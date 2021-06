Il giornalista Paolo Del Genio, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione “A tutto Napoli” su Tele A. Ecco quanto estrapolato:

“Hysaj ha fatto due errori decisivi per la Champions League, se li avesse fatti Mario Rui sarebbe stato già bersagliato. A molti uno sta simpatico e l’altro no, e a me questo infastidisce”.