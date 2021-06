Criscitiello: “Il valzer di panchine non è terminato”

Michele Criscitiello, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia, durante la trasmissione ‘Speciale Calciomercato’, per parlare del giro di allenatori che pare non sia ancora finito. Di seguito le parole del giornalista: “Il valzer delle panchine non è ancora finito, basti pensare a Gattuso. Il tecnico dopo aver lasciato Napoli sembrava aver trovato l’accordo con la Fiorentina pare che ora sia venuto meno. Attualmente si parla di Inghilterra per l’allenatore, destinazione Tottenham. In serie A, sia Sampdoria che Fiorentina, sono senza allenatore. Nei prossimi giorni ci sarà un ulteriore valzer di panchine”.