CorrSport – Spunta Sirigu come possibile sostituto di Ospina

Salvatore Sirigu potrebbe sostituire David Ospina.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il portiere colombiano potrebbe lasciare il Napoli ed è corteggiato da diversi club del campionato di Serie A. Il portiere del Torino e dell’Italia è un leader indiscusso di esperienza e potrebbe essere un ottimo secondo portiere, dietro difatti la titolarità già decisa di Alex Meret. Il portiere ex Spal è il prescelto per difendere i pali della prossima stagione, cosa che non è stata affatto facile in questi anni di esperienza al Napoli. Ospina è stata una vera e propria ombra perenne per Meret.

Sirigu è un nome che piace.