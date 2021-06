David Ospina, portiere che sembra in uscita dal Napoli, sarà titolare nella seconda partita del girone tra Venezuela e Colombia.

Sembra si stia lavorando per un vice Meret, intanto in nazionale si punta sul colombiano.

Le formazioni ufficiali:

VENEZUELA (5-4-1): Faríñez; González, La Mantía, A. Martínez, Mago, Cumaná; Manzano, Moreno, J. Martínez, Cásseres; Aristeguieta.

COLOMBIA (4-4-2): Ospina; Munoz, Mina, Sanchez, Tesello; Cuadrado, Barrios, Uribe, Cardona; Zapata, Muriel.