Tuttosport: “Napoli, Milan e Atalanta su Messias. I dettagli”

In questi giorni si sono svolti summit (e se ne svolgeranno ancora tra oggi e domani) con in ballo il nome e il cognome di Junior Messias, 30 anni, mezzala, esterno, punta leggera, impiegabile facilmente in diversi moduli. Juric del Torino lo immagina in un tandem dietro a una punta (Belotti?) nel 3-4-2-1, e il tecnico sarebbe ben lieto di ricevere in dote non solo il brasiliano, ma anche Orsolini (però sul bolognese è nettamente davanti la Lazio, pur se Vagnati può giocarsi la carta Lyanco, con il club rossoblù). Si era detto sino a ieri mattina di 4 squadre in particolare in azione per Messias.

Il Torino, che intanto nelle trattative aveva già distanziato negli ultimi 10 giorni la Fiorentina e il Genoa, e poi l’ Atalanta, club sceso in campo a sorpresa a posteriori. Di mezzo, a Bergamo, c’ è pure la possibile cessione di Ilicic. Il brasiliano, peraltro, non è l’ unico profilo che i nerazzurri seguono in alternativa. L’ età di Messias fa pensare Percassi e Sartori, però nei giudizi incidono di più le doti tecniche e la fame di calcio di vertice di questo attaccante leggero/centrocampista offensivo, dopo anni trascorsi tra i Dilettanti e poi in C da immigrato lavoratore: faceva il fattorino, sino a un lustro fa. Tuttavia (ed è notizia di ieri), anche altri club si sono mossi. Altre 2 big, dopo l’ Atalanta: il Milan e il Napoli. E, di queste 3 società, almeno una incontrerà i vertici del Crotone, a breve. La richiesta dei calabresi è di 12 milioni di euro.

Fonte: Tuttosport