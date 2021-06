Tuttosport – Domani incontro a Roma per il taglio degli stipendi: le richieste di Lega e calciatori

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, domani a Roma è previsto un vertice per la Serie A sul tema stipendi. Che stanno pesando sui bilanci dei club, e bisogna dunque rinnovare l’accordo con i calciatori che scade il 30 giugno. Luigi De Siervo, ad della Lega, ha invitato i giocatori a venire incontro alle necessità delle proprie squadre, a fronte di un indebitamento di un miliardo di euro nell’ultimo anno da parte del sistema calcio. Ma i calciatori difficilmente accetteranno una decurtazione, piuttosto un ingaggio spalmato. In ogni caso, la Serie A vuole chiudere la questione in fretta; domani potrebbe essere la volta decisiva.