Radio CRC – Padovan sul Napoli: “E’ forte e può puntare in alto. Vi spiego”

Giancarlo Padovan è stato ospite di Radio CRC ai microfoni di Arena Maradona. Il Giornalista ha parlato del Napoli di Spalletti confessando che ha grandi aspettative per la prossima stagione: “Il Napoli? Ho grande fiducia per la prossima stagione. E’ una squadra forte e compatta. E’ una delle Big d’Italia e può contendere per lo scudetto“.