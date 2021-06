Italia-Svizzera, finisce il primo tempo. Azzurri avanti e infortunio per Chiellini

L’Italia conclude il primo tempo in vantaggio ai danni della Svizzera grazie alla rete segnata da Manuel Locatelli. Da registrare l’uscita dal campo del capitano, Giorgio Chiellini, che si era visto annullare un gol in precedenza con l’ausilio del VAR. Il difensore della Juventus ha sentito tirare alla coscia sinistra e ha preferito abbandonare il campo per precauzione. Azzurri padroni del gioco, gli avversari attaccano di più rispetto alla Turchia ma le occasioni più pericolose le ha create la nostra Nazionale, concedendo quasi nulla dietro.