Il Roma – Ritiro Napoli, il Trentino impone delle limitazioni: la situazione

L’edizione odierna de Il Roma, parla del Napoli e del suo ritiro a Dimaro, previsto a partire dal 15 luglio.

Nonostante l’ipotetica zona bianca, il Trentino ha stabilito delle condizioni da dover rispettare in vista dell’arrivo della squadra azzurra. Si cercherà di evitare ogni forma di assembramento e, per questo motivo, i tradizionali spettacoli serali potrebbero essere aboliti. Vietate anche le classiche sessioni di autografi, anche se la società partenopea sta escogitando una soluzione. Inoltre, le due amichevoli programmate, verranno disputate a Dimaro; non ci sarà, quindi, alcuna trasferta a Trento.

Sarà un ritiro in totale sicurezza, come ha dichiarato il sindaco di DimaroFolgarida, Andrea Lazzaroni, a Radio Kiss Kiss: “Abbiamo la volontà di proporre il più possibile qualcosa, stiamo valutando come gestire e impostare il tutto in base ai nuovi protocolli”.