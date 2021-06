Gazzetta – Insigne vs Shaqiri: il duello dei piccoletti. Questa sera Italia – Svizzera.

Il quotidiano la Gazzetta dedica spazio al capitano del Napoli Lorenzo Insigne. Questa sera sarà in campo allo Stadio Olimpico di Roma dove si disputerà la seconda gara del girone A dell’ Europeo.

L’Italia di Mancini sfida la Svizzera in una gara che potrebbe portare alla qualificazione anticipata i suoi Azzurri con una vittoria.

La Gazzetta racconta di una sfida tra piccoletti perché anche Shaqiri come Insigne è considerato un “piccoletto” per la sua bassa statura. Entrambi i calciatori però hanno dimostrato che l’altezza non è tutto: talento e determinazione li hanno portati ad essere protagonisti dei loro campionati e di questo Europeo.

Con il Napoli Lorenzo Insigne ha realizzato 19 goal in stagione, nessun goal per l’attaccante svizzero, che ha giocato meno rispetto all’azzurro.

Questa sera si prevede un vero e proprio duello tra due leader, due fantasisti. Il risultato non è scontato.