EURO2020 – La Turchia è eliminata. Il Galles vince e mette pressione all’Italia

Si è concluso da poco il primo incontro della seconda giornata di EURO2020 relativo al girone dell’Italia. Il Galles ha battuto per 0-2 la Turchia a Baku, reti dello juventino Ramsey e di Connor Roberts. In mezzo un rigore sbagliato da Gareth Bale. All’Italia sarebbe andato meglio un risultato diverso; adesso i gallesi sono a quota 4 punti, in caso di vittoria degli azzurri nel match di stasera sarà qualificazione matematica agli ottavi ma per il primo posto bisognerà attendere domenica con lo scontro diretto contro Bale&co.