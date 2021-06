EURO2020 – Austria, squalificato per un turno Arnautovic: il comunicato

Arrivano brutte notizie per l’Austria di Foda. Nel match contro l’Olanda, sarà assente Marko Arnautovic, squalificato per un turno.

Il comunicato della federcalcio austriaca:

“La celebrazione del gol di Marko Arnautovic alla partita del girone di UEFA EURO 2020 tra Austria e Macedonia del Nord è stata classificata dal Comitato Disciplinare UEFA come un insulto all’avversario, che comporta la penalità minima di una partita di sospensione per il giocatore della squadra austriaca. La decisione è stata comunicata nel primo pomeriggio di mercoledì. Ciò significa che Marko Arnautovic non sarà a disposizione della nazionale nella seconda partita del girone del Campionato Europeo contro l’Olanda”.