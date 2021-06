Da Bergamo – L’Atalanta cerca un portiere, piace Musso ma resta l’ipotesi Ospina

L’Atalanta di Gasperini è alla ricerca di un nuovo primo portiere per far fronte all’eventuale partenza di Gollini. Lazio e Roma potrebbero fare un’offerta, con 20 milioni i nerazzurri accetterebbero e potrebbero andare su Musso dell’Udinese, che piace ed è valutato 30 milioni, troppi per la Dea che per adesso si ferma a 20/25. L’altro nome sul taccuino è quello di David Ospina, con il Napoli che proporrebbe un affare low cost, sebbene l’Atalanta non sarebbe convinta e, secondo le notizie che arrivano da Bergamo, ben più intenzionata a puntare sul numero 1 dei friulani.

Fonte: L’Eco di Bergamo.