CdS: “Non solo Basic, il Napoli guarda in Inghilterra per rinforzare il centrocampo”

Eppure tornano, ciclicamente, perché il lavoro non va buttato via: semmai conviene depositarlo in un angolo della memoria o, e ne vale la pena, nel data-base. Sander Berge (23 appena), quel gigante che con il Genk aveva impressionato Cristiano Giuntoli è tornato a rappresentare un’ idea: c’ è spazio a centrocampo, dove servono i muscoli e anche i centimetri d’ un ragazzone che viaggia sul metro e novanta, e così, andando a rovistare tra i ricordi, è riemerso questo norvegese che ha vissuto una stagione travagliata con lo Sheffield United.

I costi non sono poi così abbordabili, perché per acquistarlo appena diciotto mesi fa gli inglesi dovettero versare venti milioni di euro, però adesso che la dimensione è quella della Championship, si potrebbe – attraverso un pizzico di creatività – scovare una formula che convenga a tutti.

Fonte: Corriere dello Sport