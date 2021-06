Guglielmo Stendardo, ex difensore azzurro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Spalletti è il migliore allenatore che il Napoli potesse acquistare. Ha quella personalità forte e quelle motivazioni che possono essere decisive in una piazza calda come quella azzurra. Se fosse rimasto a Milano avrebbe vinto due scudetti in nerazzurro”.