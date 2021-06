Dopo le voci dei giorni scorsi che vedevano il portiere del Napoli Ospina come obiettivo concreto per l’Atalanta, Gianluca Di Marzio parla anche di altri obiettivi per la Dea di Gasperini.

Infatti, l’obiettivo del club è quello di fare un mercato di primo livello e sarebbe pronta l’offerta all’Udinese per Juan Musso, che si sente pronto a giocare la Champions League e potrebbe quindi rimanere anche in Italia. Tanti nomi per l’Atalanta, che vuole costruire una rosa da top team.