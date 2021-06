Malfitano: “Il Napoli farà fatica a vendere, Barcellona e Real non possono permettersi Fabian”

Mimmo Malfitano, giornalista campano, ai microfoni di Radio Marte ha analizzato il mercato del Napoli e le possibili strategie che la società potrebbe seguire.

Le sue parole:

Il Napoli lavora a fari spenti sul mercato? Sì, non resta con le mani in mano, Giuntoli e De Laurentiis si stanno confrontando a più riprese sulla campagna acquisti. Non possiamo aspettarci operazioni imminenti, perché il primo obiettivo è cedere”.

“Da anni – ha aggiunto – si parla di un addio di Koulibaly, che puntualmente resta in Campania. Fabian piace a tanti, ma nemmeno Real e Barcellona possono spendere 50 milioni adesso. C’è il rischio che anche lo spagnolo resti alla base, insomma. La strategia comunicativa del Napoli, in questo momento, è tra le peggiori: da mesi non si sente una parola dei dirigenti o dei calciatori, è una pecca forte. Sono direttive di De Laurentiis e vanno rispettate”.