Kiss Kiss – Venerato: “Bocciati Flemming e Sissoko. Vi spiego le situazioni su De Paul e Insigne…”

Ciro Venerato, giornalista di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Mykolenko non interessa al Napoli e quindi non posso darvi notizie. Il Napoli cerca un esterno e un sostituto di Bakayoko: bocciati però Flemming e Sissoko per questi due ruoli. De Paul? Serve la cessione di Fabian per prenderlo e potrebbe esserci dunque un intreccio con l’Atletico. Un grande Europeo di Insigne potrebbe allontanarlo da Napoli, poiché la valutazione salirebbe e il Napoli ha bisogno di fare cassa. Firpo? Non è tra gli obiettivi del Napoli. Piace Lykogiannis del Cagliari come soluzione low cost”.