Secondo l’edizione odierna de Il Tempo, pare che Elseid Hysaj sia pronto a lasciare il Napoli e approdare nella nuova Lazio targata Maurizio Sarri.

Il terzino destro albanese, andrà via a costo zero e potrebbe essere il primo acquisto del club biancoceleste per la prossima stagione. L’accordo consiste in un contratto quinquennale da 1,7 mln di euro di ingaggio, volto a salire durante il corso dei 5 anni.

Alle porte, dunque, una nuova avventura per Hysaj, che ritroverà il suo ex tecnico, Sarri.