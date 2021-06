Giuseppe Conte a Napoli con la maglia di Maradona: “Onorato!”

Giuseppe Conte è stato a Napoli quest’oggi per la sua giornata a sostegno del candidato sindaco Gaetano Manfredi. La folla non è mancata al suo arrivo e in tantissimi hanno fatto sentire la propria vicinanza al presidente che ha guidato, e virtualmente abbracciato, il popolo italiano nel pieno della pandemia. Tanti i gesti d’affetto tra caffè e pizze offerte all’ex presidente ma una riguarda anche l’ambito calcistico. I napoletani non potevano non omaggiarlo con una maglia del grande Diego Armando Maradona. L’accademico italiano ha così ringraziato i partenopei sui social: “Un genio che ha messo d’accordo tutti, il più grande calciatore della storia! Onorato!”.