Il portale calciomercato.it ha fatto il punto della situazione sul mercato del Napoli.

La novità degli ultimi giorni è Cheick Oumar Doucoure, centrocampista del Lens classe 2000, sul quale è forte anche l’interesse del Milan di Pioli.

Per entrambi i club è considerato un sostituto: al Milan andrebbe a rimpiazzare Tonali, qualora i rossoneri non riescano a trovare l’intesa col Brescia per il riscatto, mentre al Napoli prenderebbe il posto del partente Bakayoko.