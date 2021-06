CdS – “Maksimovic frena ogni offerte, lui spera di…”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si sofferma sul mercato del Napoli e sui possibili scenari in merito all’assetto difensivo della squadra.

Secondo il quotidiano, pare che Nikola Maksimovic (svincolato dal 30 giugno), sia disposto a proseguire la sua carriera in maglia azzurra. Non a caso, il centrale difensivo serbo, avrebbe messo in stand-by le offerte ricevute, nella speranza che il Napoli lo riconfermi per la prossima stagione.

Per ora, la situazione resta tale. Da valutare un’ipotetica permanenza di Maksimovic nel club partenopeo.