Marco Rossi, commissario tecnico della nazionale ungherese, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

“Siamo emozionati per l’esordio, passare questo girone con Portogallo, Francia e Germania sarebbe un miracolo. Giocheremo in casa due partite su tre, speriamo di fare l’impresa. L’Italia? E’ tra le favorite per la vittoria”.