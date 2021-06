Spagna-Svezia finisce 0-0. Fabian Ruiz entra solo nel finale

Finisce con un pari la partita tra Spagna e Svezia, valevole per il raggruppamento E degli Europei. Fabian Ruiz gioca solo alcuni scampoli del match. La partita ha un copione: la Spagna attacca, la Svezia si difende. Gli spagnoli hanno creato numerose azioni, in alcune è stato strepitoso Olsen, in altre ci sono stati degli errori abbastanza clamorosi. Gli svedesi si sono resi pericolosi con un palo di Isak e con un errore di Berg. Per la Nazionale del centrocampista del Napoli, l’Europeo inizia in salita, e nella prossima partita ci sarà l’obbligo di vincere contro una Polonia che va a caccia di riscatto.