Lippi: “Chi vincerebbe tra la mia Nazionale e quella di Mancini? Vi dico che…”

Marcello Lippi, ex Ct della Nazionale italiana, intervistato a Sky Sport, commenta il livello dell’Italia di Mancini.

“Mi piace tutto di questa Nazionale, mi piace come l’ha costruita Mancini, fin da quando ha mandato messaggi ai club chiedendo di far giocare di più i giovani. Ha trasmesso serenità al gruppo, che è una cosa fondamentale oltre alle doti tecniche. Hanno raggiunto un livello molto alto di autostima e consapevolezza di forza, che non va confuso con presunzione, perché questa nazionale non è presuntuosa”.

“Più forte questa Nazionale o la mia del 2006? Vinceremmo noi ai calci di rigore”.