Nel pomeriggio la Slovacchia di Marek Hamsik ha battuto la Polonia per 1-2 nella prima giornata dell’Europeo. Tramite i propri canali social la SSC Napoli si è complimentata con il suo ex capitano per il raggiungimento della presenza numero 127 con la propria nazionale. Anche oggi una grande prestazione con l’assist per la rete di Skriniar.

👏 | Complimenti Marek 💪👏 https://t.co/sbH68RUnRK — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 14, 2021