Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Vedere Di Lorenzo debuttare agli Europei è stato emozionante. Venne da noi dal Matera, aveva volontà ed un gran motore, oggi è un calciatore importante. Ebbe anche con noi una crescita esponenziale ed il Napoli lo ha acquistato al momento giusto. Dionisi al Sassuolo? Credo che stia firmando per loro. E’ già da un po’ che abbiamo voltato pagina da questo punto di vista. Per lui non eravamo più una priorità, trattenerlo avrebbe scaturito una situazione negativa. Andreazzoli? Sì ma non solo lui: valutiamo profili di allenatori motivati e che hanno il fuoco dentro. Un profilo che pensi alla nostra squadra anche la sera e non solo durante gli allenamenti. Uno che sia tutt’uno con il nostro progetto”.