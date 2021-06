Il giornalista Paolo Del Genio, è intervenuto alla trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Tema principale, l’Italia di Mancini.

“L’Italia di Mancini gioca bene, ma non ha le stesse qualità del Napoli di Sarri. Un allenatore di club può lavorare a soluzioni e schemi giorno per giorno, far migliorare gli uomini che ha a disposizione. Il Ct di una Nazionale non può lavorare sempre su queste situazioni, può farlo solo limitatamente”.