Stando a quanto riportato da Tuttosport sembra impossibile per Alessandro Florenzi recuperare in vista del match con la Svizzera. Il mediano ex Celta Vigo pare aver convinto per le sue caratteristiche il nuovo mister, che lo vede bene in azzurro proprio per le caratteristiche e il modo di giocare congeniale alla sua idea di calcio. Il tecnico ex Inter lo osserverà ad Euro2020, occhio quindi alla possibile sorpresa ‘Lobo’.