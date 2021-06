L’edizione odierna della Repubblica dedica ampio spazio al Bari. Infatti, la seconda squadra di De Laurentiis, sta già programmando la prossima stagione per ritornare in serie B. La società ha già ufficializzato il direttore sportivo, Polito, che ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni al quotidiano: “Naturalmente è una sfida molto grande per me ma tenterò in ogni modo di riportare la piazza di Bari dove merita. Rispetto moltissimo chi si trova a Napoli ma a Bari con il presidente deciderò io”