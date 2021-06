Olanda-Ucraina, finisce la partita: tanto spettacolo, il risultato finale

Se il primo tempo tra Olanda e Ucraina non aveva regalato gol, nel secondo ne abbiamo visti ben 5. Infatti, il match è finito 3-2 a favore degli olandesi. L’Olanda, la quale già stava spingendo nei primi 45′ alla ricerca del gol del vantaggio, nel giro di dieci minuti si è portata in vantaggio di 2 gol: prima al 52′ con Wijnaldum e poi al 59′ con Weghorst. Però, poi, la squadra allenata da Shevchenko ha saputo reagire e ha trovato nel giro di 5 minuti due gol che hanno riportato la partita in parità. Il primo arrivato al 75′ realizzato da Yarmolenko e il secondo al 79′ da Yaremchuk. Però, gli olandesi non si sono accontentati e hanno trovato il gol decisivo, grazie a Dumfries, all’85’.