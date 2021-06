Finisce 0-0 il primo tempo tra Olanda e Ucraina. Molta Olanda nel primo tempo ma l’Ucraina difende bene e riesce a tenere il risultato per i primi 45′. Anche qualche spunto offensivo per quest’ultimi, soprattutto grazie ai contropiedi però nulla di fatto. Le due compagini proveranno a sbloccare il risultato nel secondo tempo per agganciare l’Austria che ha battuto 3-1 la Macedonia del Nord.