Il Belgio di Mertens ha perso, a causa di un infortunio gravissimo, l’ex Atalanta Timothy Castagne. Infatti, l’attuale calciatore del Leicester, dopo uno scontro durissimo con Kuzyaev ha riportato una doppia frattura che l’ha costretto non solo ad uscire, ma anche ad abbandonare l’Europeo per tornare a casa e per sottoporsi al più presto ad un intervento chirurgico.