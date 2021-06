Stando a quanto riportato da Tuttosport sembra impossibile per Alessandro Florenzi recuperare in vista del match con la Svizzera. Infatti Mancini ha sperato in un possibile recupero preservandolo con la Turchia e sostituendolo, ma la contrattura riscontrata è sembrata abbastanza fastidiosa e pare improbabile un recupero per mercoledì. Macini al suo posto ha già scelto Giovanni Di Lorenzo, protagonista nel secondo tempo con la Turchia.