Donnarumma: “Non abbiamo fatto ancora nulla, aspettiamo presto in campo Eriksen”

(ANSA) – FIRENZE, 13 GIU – Prima il messaggio pieno d’affetto e incoraggiamento per Eriksen: ”Ciao Chris, da parte mia e di tutta la squadra ti mandiamo un augurio di pronta guarigione. Ci hai fatto prendere un grande spavento, ma è importante che sia tutto passato. Ti aspettiamo presto in campo e ti mandiamo un abbraccio grandissimo”.

Poi una riflessione intrisa di ottimismo, ma anche d’umiltà, dopo l’esordio vittorioso a Euro 2020 contro la Turchia: così Gigio Donnarumma in un’intervista rilasciata alla Uefa.

“Abbiamo vinto venerdì una partita importante, ma ancora non abbiamo fatto nulla – ha sottolineato il portiere accostato sempre più al Psg, dopo il mancatp rinnovo del contratto con il Milan -. Il ct Mancini ci ha dato serenità e non era facile dopo la delusione per il mancato accesso agli ultimi Mondiali, la forza di questo gruppo è mantenere sempre alta la concentrazione e restare con i piedi per terra. Dobbiamo continuare a fare bene anche contro la Svizzera mettendo in campo la stessa voglia di vincere mostrata con la Turchia”.

Una gara che, a Donnarumma, ha portato a 9 quelle consecutive e a 875 i minuti senza incassare gol: ”Non prenderlo è un obiettivo – ha risposto il numero uno azzurro – Stiamo lavorando bene in fase difensiva. I portieri prima di me in Nazionale hanno fatto la storia e per quanto mi riguardo non avverto pressione., semmai l’orgoglio esserci dopo di loro”. (ANSA).