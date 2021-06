Corbo: “Insigne? Può essere messo in discussione a Napoli”

Antonio Corbo, giornalista de la Repubblica, ha scritto un editoriale sul numero 10 dell’Italia e capitano del Napoli: “Insigne? Possiamo metterlo in discussione a Napoli quando cade in atteggiamenti alquanto provinciali, ma in nazionale è un uomo vero. Il merito va dato sicuramente a Mancini ma è anche l’ambiente che cambia. Insigne può essere un perno fisso anche nel Napoli però bisogna mettere dietro lui un giocatore di livello, come abbiamo visto con Spinazzola. Non sostituire Ghoulam è stato un clamoroso errore”.