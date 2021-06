Il medico della Danimarca, nel corso della conferenza organizza dalla federazione danese, ha annunciato che Eriksen era praticamente morto. Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, il dottor Morten Boesen ha annunciato che il centrocampista dell’Inter era in arresto cardiaco e che per molti minuti il cuore non ha pulsato. Il medico ha anche confermato che Eriksen è in condizioni stabili e si trova ancora in ospedale.