Austria-Macedonia: Elmas titolare insieme a Pandev. Le formazioni ufficiali

La Macedonia del Nord tra pochi minuti farà il suo esordio nella fase finale degli europei. Infatti la partita contro l’Austria sarà la prima in assoluto, nella fase finale dell’europeo, per la piccola nazione nella penisola balcanica. La partita sarà visibile su Sky Sport dalle 18:00 e tra i titolari dei macedoni ci saranno anche Elmas, centrocampista del Napoli, e Pandev, ex attaccante del Napoli. Di seguito le formazioni ufficiali:

AUSTRIA (4-2-3-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; Baumgartner, Laimer, Schlager, Alaba; Sabitzer; Kalajdzic.

MACEDONIA DEL NORD (3-5-2): Dimitriesvki; Nikolov, Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Bardi, Ademi, Elmas; Pandev, Trajkovski.