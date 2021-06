Austria-Macedonia del Nord finisce 3-1: sconfitta per Elmas

Finisce 3-1 la partita d’esordio del gruppo C tra Austria e Macedonia del Nord. Ad aprire le danze è Lainer al 18′ che batte il portiere e porta in vantaggio l’Austria. Poi, appena dieci minuti dopo, arriva il pareggio della macedonia con l’attaccante Goran Pandev. Pareggio che resta vivo fino agli ultimi 15 minuti del match, quando la Macedonia non riesce più a tenere il punteggio e l’Austria ne approfitta prima con Gregoritsch e poi con Arnautovic. Fissano il risultato sul 3-1 e portano così la vittoria a casa.