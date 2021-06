Il Napoli si muove sul mercato per portare all’ombra del Vesuvio un terzino. Secondo quanto riportato da SkySport la società azzurra ha messo gli occhi su Nuno Tavares, terzino sinistro classe 2000 del Benfica. Nonostante la necessità di un giocatore pronto, il giovane terzino s’è messo in mostra quest’anno e potrebbe rivelarsi un investimento importante per il futuro.