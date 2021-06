Repubblica: Spalletti non vede l’ora di iniziare a plasmare Osimhen

Oggi Repubblica ha analizzato la stagione in chiaroscuro di Victor Osimhen, tra gol e ottime prestazioni e sfortuna per gli infortuni. Intanto Luciano Spalletti non vede l’ora di iniziare a lavorare con il suo centravanti:

“Probabilmente con Osimhen sempre protagonista il Napoli avrebbe avuto un’altra classifica. Ha mostrato velocità, forza fisica e la capacità di mettere in difficoltà le difese avversarie quando sfrutta la profondità. Ha doti naturali, ma deve migliorare molto nella protezione del pallone, aspetto necessario nelle partite in cui c’è da soffrire. Ci penserà Luciano Spalletti che naturalmente lo ha studiato bene e non vede l’ora di cominciare a plasmarlo“.