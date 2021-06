Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Secolo XIX sul comportamento di Alessio Dionisi.

Ecco quanto dichiarato: “Devo dar ragione a Corsi quando diceva di aspettarsi un altro comportamento diverso da Dionisi. Personalmente ho notato che quand’era al Venezia ha interrotto il rapporto in anticipo, lo stesso ha fatto con l’Empoli. Ha iniziato un discorso con noi ma non lo ha rispettato accordandosi con gli altri. Io lo definisco un tradimento seriale. Ovviamente ognuno è libero di fare ciò che vuole, ma io sono libero di giudicare in base a quel che vedo”.