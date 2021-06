Europeo, termina 1-1 Galles-Svizzera: l’Italia rimane prima solitaria nel girone

Dopo il grande esordio dell’Italia che ha vinto 3-0 contro la Turchia, scendono in campo le altre due avversarie del girone: Galles e Svizzera. La prima palla gol è per il Galles con Moore, poi le occasioni sono tutte svizzere. Nel secondo tempo Embolo sblocca il risultato con un colpo di testa su calcio d’angolo. Il pari arriva con Moore al 74′: angolo corto dalla destra, cross in mezzo e colpo di testa del centravanti gallese. Negli ultimi minuti annullato un gol alla Svizzera per fuorigioco.

L’Italia si trova dunque al primo posto in solitario a 3 punti, con Galles e Svizzera che rincorrono. Ultima la Turchia a 0 punti.