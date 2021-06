CdS – La posizione del Napoli su Politano è ben delineata: le ultime

Matteo Politano, non convocato all’Europeo da Mancini ad un passo dal torneo, è pronto a ripartire tra un mese con il Napoli. Nel ritiro di Dimaro potrà riprendersi e lasciare alle spalle questa delusione per ripartire più forte con il club azzurro. Secondo il Corriere dello Sport, vive questa periodo di pausa con la consapevolezza di essere “intoccabile”. I rumors lo hanno avvicinato alla Fiorentina e alla Lazio, ma Spalletti sa di poterlo far giocare anche a sinistra e chiede a Giuntoli di evitare chiacchierate con presunti estimatori.